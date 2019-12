Taranto, l’incognita su migliaia di posti in bilico per la crisi dell’Ilva: niente Capodanno in piazza (Di lunedì 30 dicembre 2019) Taranto non festeggerà il Capodanno. Nella città segnata dalla crisi dell’ex Ilva, con migliaia di posti di lavoro a rischio, il Comune ha deciso di non celebrare il passaggio al 2020 con il tradizionale concerto in piazza. Saranno comunque organizzati due eventi di più basso profilo: uno la sera dell’1 gennaio e un’altro nella giornata di oggi 30 dicembre. «Pur avendo deciso di non festeggiare il Capodanno in piazza la sera del 31 visto il periodo delicato che la città di Taranto sta attraversando – dice l’assessore alla cultura e sport del Comune di Taranto, Fabiano Marti – su indicazione del sindaco Rinaldo Melucci, abbiamo voluto regalare ai tarantini, con particolare attenzione ai bambini, un inizio d’anno magico con uno spettacolo stupendo dal titolo Meraviglia, il modo migliore per definire la nostra Taranto. È il nostro modo di fare ... Leggi la notizia su open.online

Taranto l’incognita Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Taranto l’incognita