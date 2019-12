Calendario Boxe 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ci sarà tantissimo da raccontare, in termini olimpici e non solo, per quanto riguarda il mondo del pugilato in un 2020 che si preannuncia denso di eventi, benché del lato dilettantistico si sappia molto e di quello professionistico quasi nulla. Come abbiamo appena detto, è facile scoprire che cosa c’è nel futuro della Boxe dilettantistica: i tornei di qualificazione alle Olimpiadi, sviluppati su base continentale nel corso dell’anno, e naturalmente gli eventi olimpici stessi suddivisi nelle varie categorie di peso. Dopo la manifestazione a cinque cerchi, a livello europeo, si terranno gli Europei Under 22, e in quello stesso settembre ci saranno anche i Mondiali giovanili maschili, con quelli femminili a ottobre-novembre. Nel mondo professionistico, invece, l’unica certezza in merito a incontri di cartello è relativa alla supersfida tra Tyson Fury e Deontay Wilder, di ... Leggi la notizia su oasport

Calendario Boxe Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Calendario Boxe