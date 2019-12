Autostrade - Genova, cadono calcinacci in galleria: chiusa lA26 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non cè pace per lA26 ligure, anche se stavolta non si tratta di chiusure disposte dalla procura per le verifiche sui viadotti: stando alle prime ricostruzioni, infatti, delle lastre e dei pezzi di cemento sono piovuti dalla volta di una galleria, la Berté, costringendo Autostrade per lItalia a chiudere il tratto dal casello di Masone fino al bivio con lA10 in direzione Genova.Verifiche in corso. I calcinacci sono finiti su una carreggiata dellautostrada, ma non ci sarebbero dei veicoli coinvolti né feriti. Alcune pattuglie della polizia stradale e i tecnici di Autostrade sono sul posto per le necessarie verifiche: per tutti i mezzi, a eccezione di quelli pesanti che restano in coda, è stata disposta luscita obbligatoria a Masone.in aggiornamento Leggi la notizia su quattroruote

