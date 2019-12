Gianni Mura dà 4 a De Laurentiis e di Ancelotti scrive: “per chi sa navigare, il mare è sempre mare” (Di domenica 29 dicembre 2019) Come di consueto in questo periodo, Gianni Mura – ovviamente su Repubblica – pubblica i cento nomi che per lui hanno caratterizzato l’anno che sta per salutarci. Protagonisti dello sport, della politica, della società e della cultura. Dall’impresa dell’Atalanta a Paola Enogu nel volley, vittorie, ma anche speranze e delusioni, spesso con voti. C’è anche tanto Napoli nella prima parte pubblicata oggi. Mura infatti cita Albiol, Ancelotti e De Laurentiis. In ordine alfabetico si comincia col difensore spagnolo: ALBIOL RAUL: Con lui se n’è andata da Napoli la sicurezza in difesa. Poi, ovviamente l’attuale tecnico dell’Everton esonerato da De Laurentiis. “Ancelotti CARLO (allenatore) Per chi sa navigare, il mare sempre mare è, a Napoli come a Liverpool. Capitan Carloeu, non c’è bisogno di augurargli buon vento”. Non mette voti, a ... Leggi la notizia su ilnapolista

