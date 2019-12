STASERA IN TV – La programmazione completa dei più importanti canali

Leggi la notizia su inews24

(Di sabato 28 dicembre 2019)IN TV – Tutti i programmi in prima serata di sabato 28 dicembre dei principaliitaliani Rai 1 – “Abel – Il figlio del vento” ore 21.25: di Gerardo Olivares con Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho, Eva Kuen. L’amicizia e l’avventura sono gli ingredienti di una suggestiva pellicola ambientata sulle Alpi. Il dodicenne Lukas … L'articoloIN TV – Ladei piùproviene da www.inews24.it.

QuotidianPost : Programmazione Stasera in tv, appassionata e vivace quella prevista per il 28 Dicembre, il sabato televisivo che pr… - zazoomblog : Stasera in tv La programmazione di sabato 28 dicembre 2019 - #Stasera #programmazione #sabato - Napoliflash24 : Stasera a teatro: programmazione teatrale settimanale per Napoli e Campania - -