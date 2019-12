Flavio Briatore lascia la fidanzata ventenne E fa le vacanze con Elisabetta Gregoraci

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 28 dicembre 2019) Anche il 2019 ha il suo gossip di fine anno, e ruota intorno a. L’imprenditore 69enne, con alle spalle due matrimoni (la modella Marcy Schlobohm e poi, mamma del suo Nathan Falco) e diverse relazioni famose (da Naomi Campbell a Heidi Klum), l’avevamoto in compagnia di una nuova «fiamma». Una relazione, certo, mai confermata ufficialmente ma che via via si era fatta più certa, tra foto di baci a Malindi e dichiarazioni social della diretta interessata: Benedetta Bosi, 20enne toscana, studentessa. Ora, però, sul finire di dicembre dei due sembrano essersi perse le tracce.ha trascorso il Natale in famiglia, con il figlio Nathan Falco e con la ex moglie. Un’armonia a quanto pare ritrovata, certificata anche con una foto via social a tre, intorno al tavolo di un ristorante di Dubai. Qualche mese fa la ...

LadyNews_ : #FlavioBriatore e #BenedettaBosi si sono lasciati: amore al capolinea - zazoomblog : Tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi sarebbe già finita: “Lui l’ha lasciata con un sms” - #Flavio #Briatore… -