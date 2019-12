Conte | la conferenza di fine anno | “Davanti a noi una maratona di 3 anni A gennaio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) “In questi primi giorni del nuovo governo siamo stati costretti a correre i cento metri, anzi una corsa a ostacoli, per mettere paese in sicurezza e reperire i 23 miliardi per disinnescare l’Iva. Sono orgoglioso di aver raggiunto gli obiettivi prefissati“. Comincia così lastampa dia villa Madama del presidente del Consiglio, Giuseppe. L’occasione per tirare una riga al termine di unche ha visto il premier a capo di due diverse maggioranze parlamentari e per soffermarsi sulle prospettive future: “Non solo è stata disinnescata l’Iva, ma abbiamo anche iniziato a realizzare alcuni degli impegni sui quali abbiamo chiesto la fiducia del parlamento e dei cittadini”, ha detto il premiernellastampa di. “Ora abbiamo davanti a noi unadi tre, non significa che andremo a passo lento, ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT sabato 28 dicembre, alle ore 11, terrà la conferenza stampa di fine anno organizzata… - SkyTG24 : Seguite in diretta la conferenza stampa di fine anno di #Conte ?? - Corriere : Giuseppe Conte, la conferenza stampa di fine anno in diretta -