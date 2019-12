Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ancora una volta è stato smentito il rumor che voleva, figlio del Cavaliere e vicepresidente del gruppo Mediaset, essere convolato a nozze in segreto con, conduttrice di punta del Biscione e al timone da diversi anni del risorto rotocalco Verissimo.A scrivere la smentita del pettegolezzo è Alberto Dandolo su Oggi: "Negli ultimi giorni si è parlato di un matrimonio segreto tra. Oggi è in grado di confermarvi che non ci sono nozze già celebrate o in vista tra i due.infatti si amano alla follia ma, al momento, non hanno alcuna intenzione di contrattualizzare la loro relazione“. Non è la prima volta che si parla di nozze per la coppia: nel 2011 addirittura si diceva che i due si sarebbero sposati nel castello di Oria, in Puglia, ma a smentire il gossip ci pensò direttamente. ...

gossipblogit : Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non si sposano (per ora) - giovannimarang8 : @LucaBizzarri @bannamix1 Se vuoi mangiare e vivere senza grandi sforzi,devi abbracciare in Toto nonno Silvio,pier,e… - crislu71 : RT @EzioGreggio: Pier Silvio Berlusconi è venuto in visita a @Striscia per augurarci Buon Natale e Buon Anno. @QuiMediaset_it -