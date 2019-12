Pippo Baudo | appello di pace a Lorella Cuccarini ed Heather Parisi

(Di martedì 24 dicembre 2019)in televisione alla vigilia di Natale ospite di Vieni da me:dialle showgirled. Nei mesi scorsi, il mondo dello spettacolo è stato attraversato dalle polemiche traed. La prima ha apprezzato le posizioni sovraniste espresse dall’allora vicepremier nonché ministro dell’Interno Matteo … L'articolodiedè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

caterinabalivo : Buona #Vigilia amici e grazie per l’affetto che ci dimostrate seguendo @vienidameRai ??Ci vediamo alle 14 per una p… - caterinabalivo : Quest’anno Babbo Natale è arrivato in anticipo e mi ha portato in studio a @vienidamerai il re della televisione it… - Raiofficialnews : #SanremoGiovani, giovedì #19dicembre la sfida tra i 10 artisti in gara. Alle 21:30 su @RaiUno, @RaiRadio2 e… -