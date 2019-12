Juve | a tutto Sarri | «Champions? Deve essere un obiettivo | ma…»

(Di martedì 24 dicembre 2019)si racconta: «Siamo ancora in fase di alti e bassi. Launma con consapevolezza dei rischi» Maurizio, allenatore della, si è raccontato ai microfoni diSky Sport. Ecco le parole atondo del tecnico bianconero: «Siamo ancora in una fase di alti e bassi. Ci sono momenti in cui giochiamo da squadra e in altri meno. Rientra nella normalità, non esiste ile subito. Laun, ma con la consapevolezza che ci sono dei rischi dovuti all’alta qualità degli avversari. Chelsea? Mi ha accresciuto molto l’esperienza in Premier, che è un campionato straordinario per qualità tecniche e con una grande mentalità». Leggi su Calcionews24.com

