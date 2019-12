Selvaggia Lucarelli | lite con un noto giornalista C’entra Barbara d’Urso

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 23 dicembre 2019)e Alessandro Sallusti ingaggiano un feroce botta e risposta a causa diInfiamma la guerra a colpo di post tra la bloggere il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Il motivo?. Nel corso delle ultime ore i due si sono scambiati parole dure in rete. Se Sallusti è alla dirigenza di unquotidiano, la giurata di Ballando con le Stelle è da tempo una delle penne di maggior rilievo de Il Fatto Quotidiano. Tutto è cominciato da un duro commento di Sallusti sulla prima pagina per quanto riguarda le affermazioni diriguardo un episodio accaduto durante Live – Non è la. Ma riavvolgiamo il nastro. Lunedì scorso è andato in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento annuale del talk. Parte del programma è stata dedicata al caso di Sergio Vessicchio,radiato dall’albo per le orribili ...

stanzaselvaggia : Sallusti, Feltri, Senaldi e il “Misoginia social club” del giornalismo italiano. Grazie a Luca Telese per questo be… - stanzaselvaggia : Riguardo la storia della ragazza che fa il dito medio, non ha ragione Salvini. E neanche voi. - lucatelese : Il “Maschilista social club” del giornalismo italiano che definisce @stanzaselvaggia “esperta in zoccolaggine”… -