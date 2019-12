Rai | ecco i programmi che coprono i costi solo con gli spot Chi l’ha visto? svetta

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Federica Sciarelli, Chi l'haRai che possono fare a meno del canone sono pochissimi. Nel 2017, soltanto quattro. Un documento del servizio pubblico – di cui Repubblica dà notizia – svela quali trasmissioni coprivano (in quell’anno) la totalità delle loro spese grazie alla pubblicità. Tra di esse, alcune sorprese: Chi? e Linea Blu rientrano infatti tra le produzioni più virtuose. Che in Rai il canone foraggi quasi tutte le trasmissioni, è cosa nota. Meno risaputo, invece, è il numero risicatissimo diautosufficienti, in grado cioè di sostenersi interamente grazie ai ricavi pubblicitari. Nel 2017 appartenevano a questa categoria le già citate Chi l’ha?, Linea Blu, assieme ai Wind Music Awards e al Festival di Sanremo. Medaglia d’oro al programma di Federica Sciarelli, che tre anni fa riusciva a coprire i ...

micaleafacchini : RT @lievemente: @DinoGiarrusso @isadoralarosa @Ariachetira @PiazzapulitaLA7 @StaseraItalia Quanto a quel pregiudicato per truffa aggravata,… - damy85twit : RT @cdastudiodinard: Ecco il nostro @federico_ielapi ospite a @chetempochefa ieri sera. Per chi se lo fosse perso... @ Studi Rai Milano htt… - cdastudiodinard : Ecco il nostro @federico_ielapi ospite a @chetempochefa ieri sera. Per chi se lo fosse perso... @ Studi Rai Milano -