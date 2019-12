Incidente Ponte Milvio | Pietro Genovese | tasso alcolemico oltre i limiti e “non negativo”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Aveva nel sangue undi 1,4 (quasi il triplo del limite consentito per legge) quando ha investito Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Ed è risultato anche non negativo ad altre varie sostanze stupefacenti, nonostante da poco avesse riottenuto la patente, che gli era stata sospesa in automatico dopo che era stato trovato in possesso di hashish. È quanto è emerso dagli esami tossicologici condotti su, il figlio 20enne del regista Paolo, accusato di duplice omicidio stradale per aver travolto e ucciso con la sua auto (una Renault Koleos) le due 16enni che poco dopo la mezzanotte di domenica stavano attraversando Corso Francia a Roma, all’altezza dell’incrocio con via Flaminia. Dall’autopsia è emerso che sul corpo delle due amiche sono state trovate altre fratture ma non segni di trascinamento: un elemento che fa presupporre che le due ...

