LIVE Biathlon | Mass start in DIRETTA | Dorothea Wierer è seconda dietro Eckhoff!

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.57 Primo podio in carriera per la svedese Persson, terza. Completano la top10 Makarainen, Herrmann, Yurlova, Bescond, Preuss, Hauser e Brorsson. 12ma Tandrevold, 16ma Lisa Vittozzi a 2’35” (18/20 al poligono, come). 14.55vince una volata difficilissima con Persson per soli 2 decimi! L’azzurra chiude a 1’24″9 dall’inarrivabile Eckhoff. 14.55 Allunga! E’ volata! 14.55 Si toccanoe Persson! 14.54lancia una volata molto lunga. 14.53 Eckhoff va a vincere a braccia alzate ed in solitaria. Ora la volata per il secondo posto trae la svedese Persson che salirà per la prima volta in carriera sul podio. 14.53 Makarainen a 13″ dal duo-Persson quando mancano 1000 metri. 14.51 Dopo 11 km Eckhoff sta passeggiando, 1’29” ...

