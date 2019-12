Leggi la notizia su firenzepost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Intorno alle 19,30 isono stati risolti e la pressione è tornata regolare su tutta la città ed anche sui comuni limitrofi coinvolti di conseguenza come Bagno a Ripoli e Prato

FirenzePost : Firenze: problemi all’acquedotto per la piena dell’Arno - Specialcla : @uc_bautz Ci sta. Come ci stavano gli Olé a Firenze, non son questi i problemi nel calcio. Anzi! -