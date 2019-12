Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Indimenticato Pacey Witter in Dawson's Creek, il 41enneavrebbe finalmente appeso l'anello al chiodo. Nozze segrete per il divo e, secondo quanto riportato da UsWeekly. Insieme da un anno, i due sarebbero ad un passo dal diventare genitori, perché la modella parrebbe essere incinta.Già in estate si era parlato di nozze imminenti, conpizzicato fuori dal Tribunale di Los Angeles con delle licenze matrimoniali. Ora, a sorpresa, il matrimonio pre-natalizio. Dalla coppia, va detto, nonarrivate smentite e/o conferme di alcun tipo.si21 dicembre 2019 11:06.

gossipblogit : Joshua Jackson e Jodie Turner Smith si sono sposati - zazoomblog : Pacey di Dawson’s Creek si è sposato Joshua Jackson a nozze con Jodie Turner – Smith - #Pacey #Dawson’s #Creek… - zazoomnews : Pacey di Dawson’s Creek si è sposato Joshua Jackson a nozze con Jodie Turner – Smith - #Pacey #Dawson’s #Creek… -