Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 21 dicembre 2019) Psichedelica, onirica e, al contempo, realistica come mai abbiamo visto una serie teen. E’ così che si presenta EUPHORIA, che in effetti non è propriamente una serie teen: l’intento del suo autore, Sam Levinson, è più che altro avvicinare il mondo degli adulti a quello dell’adolescenza.. Mostrandolo così com’è davvero. Quasi fosse un documentario, come suggerisce la voce fuori campo della protagonista: la bravissima Zendaya, che interpreta Rue. EUPHORIA, prodotta dal network Hbo, è basata sull’omonima miniserie israeliana, la cui storia è stata traslata nella realtà americana. Racconta le vicende di un gruppo di liceali alle prese con le, il, il cambio d’identità sessuale, i primi innamoramenti e i traumi giovanili. su Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : 'Euphoria', il disagio giovanile, fra sesso e droghe, senza filtri - -