L' opera interminabile di un formidabile genio contiene tutto il mondo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Luca Doninelli Da Kiefer a Hirst passando per Pamuk e Björk. La buona arte del XXI secolo è epica T ra il 2002 e il 2003 scrissi un romanzo dal titolo Tornavamo dal mare, uscito l'anno successivo per Garzanti, in cui si parlava dell'epoca del terrorismo italiano. Molte verità dovevano ancora essere scoperchiate, ad esempio sull'affaire Moro, tuttavia ritenevo - questo pensai, con queste precise parole - che fosse trascorso «abbastanza tempo» per poter ripensare con un po' di serenità ail dolore che quegli anni avevano prodotto in ciascuno di noi e, di conseguenza, alla ferita che avevano prodotto nel Paese. Ma le ferite della storia, quelle vere, sono tutte immedicabili, le cicatrici restano e non guariscono del. Il tempo non le cancella, al massimo ci aiuta a pensarle, a capire qualcosa nel caos che rimane. Questi nostri anni non sono più come il 2003: a ...

vincenzo_trione : RT @dgpixel: Vincenzo Trione in dialogo con Cristiana Perrella: 'L'opera interminabile' - karma40769281 : @b090706 @Nozucchero @ROBYBOX @marcocongiu Una moneta forte straniera ha sempre fatto fallire lo stato che l' ha ad… - dgpixel : Vincenzo Trione in dialogo con Cristiana Perrella: 'L'opera interminabile' -