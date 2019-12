La confessione di Irama: ecco perché non parteciperà a Sanremo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Come già sapevamo Filippo Fanti, in arte Irama, non parteciperà a Sanremo 2020. L’artista ha voluto spiegare ai suoi fan i motivi della sua scelta e lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram. I suoi followers ovviamente sono dispiaciuti di non vedere il proprio cantante del cuore al festival, ma allo stesso tempo felici perché ha rivelato qualche progetto futuro… ecco perché Irama non andrà a Sanremo Alfonso Signorini questa settimana aveva detto con sicurezza che era stato Amadeus stesso ad escludere Irama dal festival, ma l’artista ha smentito. Il giovane cantante infatti ha preso in mano la situazione su Instagram dichiarando i veri motivi per cui non parteciperà a Sanremo. ecco cosa ha detto. Prima di ogni altra cosa ha dichiarato di non essere stato escluso da nessuno poiché lui non avrebbe neanche inviato nessuna candidatura per la partecipazione al festival. ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : confessione Irama