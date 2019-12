Ex Ilva, raggiunto accordo di massima

Commissari straordinari dell'exe Arcelor Mittal hannol'intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti e per l'operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico tarantino. L'indica le basi per le negoziazioni che puntano a raggiungere unvincolante, dice uno dei legali AMittal. L'intesa di base consente di guadagnare tempo, così come la richiesta di proroga che le parti presentano in undienza oggi a Milano.(Di venerdì 20 dicembre 2019)