Chirurgia plastica | quando intervenire e gli errori da non fare I consigli del Dottor

(Di venerdì 20 dicembre 2019) IlErik Geiger è uno dei più importanti chirurghi plastici d’Italia, volto noto della televisione grazie alle sue partecipazioni a programmi come Detto Fatto, Storie Italiane, Belli dentro belli fuori, ci spiega come eaffrontare un intervento estetico e quali accorgimenti sono fondamentali per avere una pelle sempre giovane e perfetta. Geiger ci mette in guardia da chi propone prestazioni “low cost” e dal pericoloso “fai da te”. Quali sono gli interventi dipiù richiesti dalle donne? Gli interventi dipiù richiesti sul mercato sono diversi; al primo posto c’è senz’altro la “MastoAdditiva” ovvero l’operazione che permette l’aumento del seno, a seguire c’è la “Blefaro” che è l’intervento utile per il ringiovanimento delle palpebre ed infine la ben nota “Rino” ...

