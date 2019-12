Bimbo precipitato a scuola | indagate per omicidio colposo due insegnanti e una bidella

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019)perdue maestre e unaDue insegnati e unasonoperper omessa vigilanza in relazione alla morte deldi quasi 6 anni che lo scorso 18 ottobre ènella tromba delle scale dellaPirelli di Milano. Una delleè docente di ruolo, l’altra di sostegno. Il bambino, che salì su una sedia e fece un volo di 10 metri, morì il 22 ottobre in ospedale. Secondo la Procura di Milano, il piccolo di sei anni non avrebbe potuto scavalcare il parapetto della scala se non fosse salito su una sedia che doveva stare in un gabbiotto e che è invece stata lasciata incustodita. A dimostrarlo è stato un esperimento giudiziario, realizzato in queste settimane nell’indagine perdel pm Letizia Mocciaro.

