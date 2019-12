Omicidio di Meredith Kercher | permesso premio per Rudy Guede | passerà Natale a Perugia

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019), ospite della sua maestra delle scuole elementari. È quanto stabilito dal Tribunale di Sorveglianza per il 33enne originario della Costa d'Avorio, unico condannato in concorso con ignoti per l'della studentessa. Dodici anni fa il delitto di

corriereviterbo : Rudy Guede lascerà il carcere di Viterbo per passare Natale a Perugia #Rudy Guede #carcere #Meredith #Natale… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Omicidio Meredith, Rudy Guede in permesso premio: trascorrerà il Natale a Perugia - leggoit : Omicidio Meredith, Rudy Guede in permesso premio: trascorrerà il Natale a Perugia -