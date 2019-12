L' Eredità | gaffe di Insinna che suggerisce una risposta

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) "Dottoressa, tu che sei medico, dai, siamo un po' anche a casa tua...": così Flavioinvita Iole, poi campionessa di puntata, a rispondere a una delle domande del triello che aveva come ultime due opzioni attive Friends e Grey's Anatomy. Per chi ha un minimo di dimestichezza con le serie tv USA è facile cogliere il suggerimento per laesatta: da una parte c'è una sitcom cult (durata 10 anni e fresca di 25esimo compleanno) dall'altra la più longeva serie medical americana, giunta alla 17esima stagione e ormai in cima alla classifica del maggior numero di puntate trasmesse (con buona pace di E.R.).La domanda completa era la seguente: "La protagonista di quale serie tv di grande successo è stata una delle madrine di Telethon?". Le alternative erano, nell'ordine, Dr. House, Beautiful, Friends e Grey's Anatomy. Dopo i primi due errori, il turno passa a Iole e...

