John Wick impugna la spada laser in un video fan-made

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019)cambia arma eladando vita a spettacolari duelli in unfan-. In omaggio a Star Wars, un appassionato spettatore si è divertito a realizzare unfan-in cuie i suoi nemicispadeal posto delle armi tradizionali. Per i fan die Star Wars questo potrebbe rappresentare "il più ambizioso crossover della storia". Alcuni ingegnosi esperti di effetti speciali della ImmersionVFX hanno dato vita allawars Saga reimmaginando il combattimento in moto di3: Parabellum con l'aggiunta di spadee hanno pubblicato il loro operato su YouTube. I fan di Star Wars al momento si stanno riversando al cinema per ...

sarahmnx29 : Keanu Reeves ha ricominciato ad allenarsi per John Wick 4. Questo significa solo una cosa: molto probabilmente verr… - SpatarescuGabr2 : Keanu Reeves ha iniziato gli allenamenti per Matrix 4 e John Wick 4 [FOTO] Da Discover su Google - SleeplessFandom : RT @BestMovieItalia: Keanu Reeves ha iniziato gli allenamenti per Matrix 4 e John Wick 4 [FOTO] - -