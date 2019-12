Zucchero di canna o bianco | scopriamo le differenze

Leggi la notizia su inews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)dioppure? Al bar come a casa appare come una scelta di campo. Ma in realtà basta un confronto per capire che sono (quasi) la stessa cosa.disì o no? Ed è vero che sia meglio di quelloquando si deve addolcire il caffè o un cappuccino? Il … L'articolodileproviene da www.inews24.it.

primaopoitorna : @twolighteyes Se viene fuori che lo zucchero di canna è più salutare, non ditelo a #Salvini però... - twolighteyes : Lo zucchero di canna è più salutare di quello bianco? - Salute & Benessere - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Lo #zucchero di canna è più salutare di quello bianco? E' il nuovo sondaggio di #ANSA Salute per la rubrica VERO O FALSO… -