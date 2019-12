Omicidio Rosboch | Defilippi e Obert | la Cassazione conferma le condanne

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La Corte dihato entrambe lein merito all’. Gloriaera stata uccisa nel gennaio 2016, i suoi resti sono stati rinvenuti circa un mese dopo in una discarica.te leLa prima sezione penale diha respinto i ricorsi presentati dai due imputati,ndo la sentenza promulgata dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino il 14 dicembre dello scorso anno. Il truce caso didi Gloriatrova finalmente un punto di chiusura. Con la decisione presa oggi dalla Corte di, sono statete leper i due uomini colpevoli dell’. Per Gabrieleè statata la condanna a 30 anni di reclusione, mentre per l’amico Rsono statiti i 18 anni e 9 mesi. L'articolo: lale...

MediasetTgcom24 : Omicidio Rosboch, Cassazione conferma 30 anni a Defilippi #GabrieleDefilippi - MediasetTgcom24 : Omicidio Rosboch, Cassazione conferma 30 anni a Defilippi #GabrieleDefilippi - sararossetti71 : RT @fattoquotidiano: Omicidio Gloria Rosboch, condanna definitiva a 30 anni per Gabriele Defilippi. Al suo amico Roberto Obert inflitti 18… -