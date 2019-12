Vittoria Belvedere e quella piccola confessione su Kim Rossi Stuart

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me,si è lasciata andare a diverse confessioni ne le domande al buio. L’attriceha ricordato il grande spavento legato alla malattia della tiroide,volta in cui ha subito avance inappropriate da due produttori evolta in cui ha dormito con Kime KimL’attrice si è prestata molto alle domande al buio, il primo argomento toccato è stato quello riguardante il rapporto con i colleghi attori. In particolare se l’attrice abbia mai subito il fascino di qualche collega; dopo aver negato spiegando che comunque il suo lavoro le impedisce di farlo,ha ricordato un aneddoto che vede protagonista Kim. I due avevano appena recitato insieme in un film, dopo le riprese lui ha perso il padre mentre lei era reduce da una brutta rottura. Così Kim ...

