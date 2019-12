Sampdoria-Juventus | programma | orario | tv | streaming | probabili formazioni Serie A

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo aver raggiunto l’Inter in testa alla classifica dellaA, la Juve non vuole fermarsi e cerca un altro successo, domani alle 18.55, sul campo di unagalvanizzata dalla vittoria nel derby che le ha permesso di rialzarsi in seguito a un periodo difficile che l’aveva vista perdere due match consecutivi. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky SportA. Sarà possibile, inoltre, vederlo insu SkyGo e NowTV. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento per non perdervi nemmeno un secondo di ciò che accade in campo. LE(4-3-1-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.(4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano ...

