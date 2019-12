Luca | escluso dalla recita di Natale perché ha un ritardo cognitivo

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 17 dicembre 2019) 10 cose che un bambino autistico vorrebbe che tu sapessi 10 cose che un bambino autistico vorrebbe che tu sapessi 10 cose che un bambino autistico vorrebbe che tu sapessi 10 cose che un bambino autistico vorrebbe che tu sapessi 10 cose che un bambino autistico vorrebbe che tu sapessi 10 cose che un bambino autistico vorrebbe che tu sapessi 10 cose che un bambino autistico vorrebbe che tu sapessi 10 cose che un bambino autistico vorrebbe che tu sapessi 10 cose che un bambino autistico vorrebbe che tu sapessi 10 cose che un bambino autistico vorrebbe che tu sapessi, 5 anni, non parteciperà alladidella scuola. È stato, essendo affetto da iperattività pregressa cone sospetto autismo che i medici stanno cercando di accertare, non riesce a stare in fila né a parlare. La sua mamma, però, non sapeva chesarebbe rimasto tagliato fuori ...

luca_pasello : RT @EmpfindsamerS: @durezzadelviver Comunque mi concedo un momento di autocompiacimento: avevo capito che Fioramonti è un caso limite fin d… -