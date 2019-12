Leggi la notizia su quattroruote

(Di martedì 17 dicembre 2019) E fanno sei, uno soltanto in meno delle feritoie verticali nella griglia iconica della. Ma qui, in realtà, parliamo degli anni consecutivi diper il brand sul mercato Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Dalle 54 mila unità del 2013, anno di lancio della Renegade, si arriverà per finea 194-196 mila vetture. A ottobre laumento è stato dell1,2% (+5% su base annuale), leggermente più alto dell1% registrato in Italia. Nel 2020 poi è attesa unoffensiva di prodotto, che prelude alla sfida più importante per, cioè lelettrificazione di tutta la gamma. Verso l'elettrificazione. A fare il punto sulle novità è stato Marco Pigozzi, responsabile marketing prodotto Emea della Casa americana, sottolineando anche che entro il 2020 la connettività sarà standard su tutta la gamma, mentre il processo di decarbonizzazione prosegue anche nei siti produttivi (Melfi in cinque anni ...

infoiteconomia : Jeep - La crescita continua nel 2019 - dinoadduci : Jeep - La crescita continua nel 2019 -