Mancini | «Io al Milan? Non ci andai per via di un indirizzo sbagliato»

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Robertoavrebbe potuto vestire la maglia del: la rivelazione del CT della Nazionale italiana Robertoavrebbe potuto iniziare la sua carriera ale non al Bologna. Ecco l’aneddoto raccontato dal CT della Nazionale nell’intervista rilasciata a “Il Giornale”. «Una società di Jesi organizzò un provino per i ragazzi della zona. Ilinviò Luciano Tessari, l’uomo di fiducia di Nils Liedholm. Mi apprezzò, e ilspedì una richiesta per farmi arrivare aello. Però indirizzò al Real Jesi, che aveva organizzato il provino. E non all’Aurora, la mia società. Nessuno ci disse niente. Qualche settimana più tardia Bologna. Fu una grande occasione mancata. Era una squadra di vertice. Ed io ho vissuto la carriera in club, Bologna, Sampdoria, Lazio, non di vertice. Ma se le cose devono accadere, accadono». Leggi su Calcionews24.com

