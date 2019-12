Incidente sulla telesina | muore un motociclista | strada chiusa al transito

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLastatale 372 “” è provvisoriamenteal, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 25,700, a causa di un, avvenuto in località Alvignano, in provincia di Caserta, nel quale unè deceduto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. In aggiornamento L'articolounalproviene da Anteprima24.it.

