Il pro player di Street Fighter V | iDom | vince la Capcom Cup 2019

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Derek "" Ruffin è il vincitore indiscusso dellaCup. Non soloha abbattuto alcuni dei migliori giocatori diV, ma è riuscito are contro il miglior giocatore del mondo, Victor "Punk" Woodley.Punk ha avuto il punteggio più alto nella storia diPro Tour dominando assolutamente i playoff. Tuttavia alcune impostazioni utilizzate non sono servite a nulla, perdendo così contro Ruffin. Punk ha scelto Cammy nel gioco, costringendo cosìa scegliere Laura. All'inizio del primo set infatti Punk è il giocatore che ha avuto la meglio, conche si è tenuto molto sulla difensiva.Anche durante un round, Punk non si è arreso, spingendoa usare le sue risorse solo per cercare di difendersi. Dopo vari round in cui Punk sembrava avere la meglio, la fortuna gli ha voltato le spalle e grazie a Poison,ha sferrato i suoi migliori attacchi, ...

