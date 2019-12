Primo ' congresso' delle sardine | Non diventeremo un partito

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Dopo il successo a San Giovanni, la riunione del movimento nel palazzo occupato. Santori: "obbiettivo è tornare nelle piazze il prima possibile" "Non faremo un, non ci sarà una candidatura. Continueremo a riempire le piazze e a lanciare i nostri messaggi di antifascismo, antirazzismo, contro l'odio verbale e per arginare Salvini, diciamolo chiaramente. Sicuramente appoggeremo la sinistra, ognuno nella sua libertà". Lo ha annunciato Grazia De Sario, promotice del movimentodi Barletta, al termine della riunione con i 150 attivisti nel palazzo occupato da un centinaio di famiglie in via di Santa Croce in Gerusalemme 55, a Roma. "Tutte le decisioni le prenderemo insieme", ha aggiunto parlando alle telecamere di RaiNews24. Dopo aver riempito ieri piazza San Giovanni a Roma, oggi i rappresentantisi sono riuniti nel ...

anadiomenee : 1867 – Il 29 agosto 1867, Karl Heinrich Ulrichs diviene il primo auto-proclamatosi omosessuale a parlare pubblicame… - mississoara : Dal primo 'congresso' delle #Sardine, ecco cosa è scaturito: - PastoreLella : Quindi, a breve avremo il primo congresso delle #Sardine da cui prevedo si staccherà la “branchia” riformista delle #Acciughe -