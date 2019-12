Custode dello zoo sbranata da una tigre

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 14 dicembre 2019) Qualcuno ha dimenticato la porta della gabbia aperta e laha sbranato lazoo. Il raccapricciante incidente è accaduto Hamerton, un villaggio nel Cambridgeshire, in Inghilterra. Secondo quanto riferisce il sito di news Daily Mail, la malcapitata Rosa King, di 33 anni, un’esperta, è stata attaccata dall’animale, unamalese di otto anni, soprannominata Cicip, mentre era al lavoro. LEGGI ANCHE:domestica fugge da auto cabriolet per farsi una passeggiata. Gli altri addettizoo sono subito intervenuti per soccorrerla solo dopo 80 minuti. Ma non c’è stato niente da fare: laè morto in seguito alle ferite. Sembra che allo zoo, non fosse stata chiusa la porta che separava il recinto della belva. Si pensa che laabbia avuto una finestra tra 15 e 80 minuti per sfuggire al recinto e provocare il caos nel parco, molto ...

