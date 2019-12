Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | i reshoot hanno modificato una scena importante?

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 dicembre 2019): L'dipotrebbe proporre unamodificata durante iper richiesta della Lucasfilm.: L'diconterrebbe, secondo alcune indiscrezioni checondiviso un , unamodificata durante idopo le richieste della Lucasfilm. Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete essere a conoscenza di potenziali anticipazioni sul film! I responsabili della Lucasfilm avrebbero infatti richiesto al regista di Episodio IX, J.J. Abrams, di modificare una sequenza moltodel film. In: L'disi dovrebbe infatti assistere alla tragica morte di Kylo Ren e la versione originale dell'uscita didel personaggio interpretato da Adam Driver non avrebbe convinto i produttori. Nel lungometraggio ...

