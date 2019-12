Pubblicata una nuova versione della demo di Resident Evil 2 Remake | in cui compare la

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Come ben saprete Capcom ha di recente pubblicato un aggiornamento per, introducendo un nuovo trofeo\obiettivo in occasione dell'annuncio deldi3.la compagnia giapponese ha però pubblicato unaone-shot2) eliminando il timer ed inserendo un suono che molti fanserie riconosceranno, si tratta infattivoce del temibile Nemesis. Su PS4 inoltre i giocatori hanno potuto ammirare una schermata dedicata al terzo capitolo che riporta al PS Store, permettendo di effettuare il pre-ordine. "2, il capolavoro che ha definito un genere, ritorna, rivisitato da cima a fondo per regalare un'esperienza narrativa più profonda. Avvalendosi del RE Engine, motore proprietario di Capcom,2 offre unainterpretazioneclassica saga survival horror con grafica incredibilmente ...

