Il Botafogo ha scelto Ancelotti jr. E Maresca cerca un’altra finale.

il calcio italiano si trova a fronteggiare un paradosso: si investe sugli allenatori, ma si fatica a sviluppare talenti giovani. Mentre il Botafogo sceglie Ancelotti Jr., e Maresca cerca un’altra finale, i nostri giovani calciatori cercano opportunità all’estero, lasciando un vuoto che mette in discussione il futuro del movimento. È il momento di riflettere su come invertire questa tendenza e rinnovare davvero il calcio italiano.

I calciatori giovani non li abbiamo, gli allenatori sì. E infatti vanno all'estero. Sembra un paradosso, per un movimento che fatica a rigenerare un serbatoio di atleti e che da tempo si racconta, per giustificare i fallimenti nelle qualificazioni ai mondiali e negli ultimi europei, che dovremmo tornare a insegnare la tecnica nelle scuole calcio. Tutto giusto, eh. Ma poi scopri che molti allenatori giovani trovano le loro occasioni all'estero, e allora forse è tutto il sistema che è vecchio, ingessato, da prima repubblica del calcio. L'ultimo emigrante di successo si chiama Davide Ancelotti, ed è figlio d'arte.