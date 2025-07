Omicidio in barberia a Genova trovato un teschio in spiaggia a Chiavari forse sono i resti di Mahmoud

Un grave mistero scuote la costa ligure: un teschio è stato rinvenuto sulla spiaggia di Chiavari, forse appartenente a Mahmoud, il giovane ucciso due anni fa dai suoi datori di lavoro. Gli assassini, condannati all’ergastolo, avevano mutilato e gettato il cadavere in mare. Ora, i resti trovati alimentano nuovi interrogativi su questa tragica vicenda, lasciando aperti ancora molti dubbi sui dettagli e sulle circostanze di quel terribile delitto.

Il ragazzo era stato ucciso due anni fa dai suoi datori di lavoro. Gli assassini, condannati all'ergastolo, avevano mutilato il cadavere e gettato la testa nel mare Un frammento di cranio e una mandibola: sono i resti umani ritrovati in acqua ieri pomeriggio a ridosso di una spiaggia di Chiav. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio in barberia a Genova, trovato un teschio in spiaggia a Chiavari, forse sono i resti di Mahmoud

In questa notizia si parla di: sono - spiaggia - resti - omicidio

Cocaina e abusi dopo il party in spiaggia: la 14enne in aula accusa il giovane: «Sono stata violentata» - In un'udienza che ha catturato l'attenzione della comunità, un processo a Macerata ha visto emergere gravi accuse di violenza sessuale.

#Cagliari #Femminicidio Condanna all'ergastolo, con un anno di isolamento diurno, per Igor Sollai, 43 anni, reo confesso. E' accusato dell'omicidio della moglie Francesca #Deidda, 42 anni. I resti della vittima furono trovati in un borsone nelle campagne tra Vai su X

Il femminicidio di Francesca #Deidda: condannato in primo grado all’#ergastolo il marito, reo confesso. La 42enne era sparita un anno fa, i suoi resti... Vai su Facebook

Trovato un teschio in spiaggia a Chiavari. L’ombra del delitto della barberia; Cosa c'entra Taylor Swift con il ritrovamento di un cadavere e l'ipotesi di un serial killer a piede libero; Scheletri in una grotta a Roma, il ritrovamento shock: «Sono di 30 anni fa». L'allarme degli speleologi e l'ipotesi duplice omicidio.

Trovato un teschio in spiaggia a Chiavari. L’ombra del delitto della barberia - Si ipotizza un legame con l’omicidio di Sestri Ponente ... Riporta ilsecoloxix.it

Resti di un cranio ritrovati a Chiavari, l'ipotesi di un collegamento con il delitto della Barberia - Il ritrovamento da parte di alcuni bagnanti tra i detriti portati a riva dalla mareggiata. Si legge su msn.com