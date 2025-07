Bisseck Inter può essere lui il sacrificato | non è più indispensabile si punta a questa cifra

L’Inter si prepara a un’estate di decisioni cruciali, con il futuro di Bisseck al centro delle strategie di mercato. Tra interessi dalla Premier League e la volontà di rafforzare la difesa, il club valuta attentamente la situazione del giovane difensore tedesco. La domanda è: sarà lui il sacrificato per raggiungere gli obiettivi? Le prossime settimane chiariranno se Bisseck resterà all'Inter o troverà una nuova avventura altrove.

Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco in vista del calciomercato estivo dopo gli interessi dalla Premier League. L' Inter si prepara a fare sul serio per rafforzare la difesa, e il mercato potrebbe decollare grazie alla cessione di uno dei suoi difensori più discussi, Yann Aurel Bisseck. Come riportato dal Corriere dello Sport, durante un incontro con la dirigenza, il tecnico Cristian Chivu ha ribadito che il rinforzo difensivo è una delle priorità per la prossima stagione, con Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, in cima alla lista. Tuttavia, per poter concretizzare l'operazione, l'Inter ha bisogno di risorse economiche, e la vendita di Bisseck potrebbe essere la chiave per far partire l'assalto ai rinforzi in difesa.