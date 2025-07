Poi sarà l’amministrazione comunale a valutare le proposte Ultimi giorni per il bando La deadline è domani alle 23,59

Mancano ormai poche ore alla scadenza del bando per la rinascita della Spal, un’occasione imperdibile per riaccendere il cuore dei tifosi ferraresi. Entro le 23:59 di domani, le proposte devono essere inviate al Comune di Ferrara, che con attenzione e passione, valuterà le candidature insieme a una commissione speciale. La partita è ancora aperta, ma chi avrà il fuoco nel cuore, potrà fare la differenza.

Mancano soltanto due giorni alla deadline del bando per la rinascita della Spal. Entro le 23,59 di domani infatti le candidature dovranno arrivare al Comune di Ferrara, che a partire dal giorno successivo comincerà ad esaminarle attraverso la commissione ad hoc composta dal sindaco Fabbri, l’assessore allo Sport Carità e l’avvocato Menichini. Questo non significa che giovedì sapremo a chi sarà affidata l’Ars et Labor Ferrara, anzi è prevedibile che per la fumata bianca bisognerà attendere qualche giorno. C’è chi scommette che l’amministrazione comunale scioglierà le riserve entro il weekend, in questo caso tra venerdì 11 e sabato 12 luglio, e chi invece più cautamente indica in lunedì 14 o martedì 15 luglio i giorni più probabili per l’annuncio tanto atteso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net