Pronostico Sabalenka-Siegemund | suona sempre la stessa musica

L'incontro tra Sabalenka e Siegemund agli ottavi di Wimbledon sembra seguire sempre lo stesso copione: la favorita indiscussa lascia pochi spazi all'avversaria. Con il suo gioco potente e determinato, la numero uno mondiale si prepara a superare anche questa sfida, dimostrando perché domina il circuito. Ma quali sono le possibilità per Siegemund? Scopriamo insieme il pronostico, le statistiche e come seguirla live. Pronostico…

Sabalenka-Siegemund è una partita valida per gli ottavi di finale di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico Si suona sempre la stessa musica. E nemmeno Mertens, quella che sull’erba sembrava potesse darle qualche fastidio, è riuscita nell’impresa di fermarla. Sabalenka, numero uno mondiale, non ha ostacoli. E non ne avrà nemmeno in questo quarto di finale contro la tedesca, numero 104 al Mondo, Siegemund. (Lapresse) – Ilveggente.it Un cammino netto per la russa: tutte le partite giocate fino al momento sono state vinte per due set e zero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sabalenka-Siegemund: suona sempre la stessa musica

In questa notizia si parla di: sabalenka - siegemund - pronostico - suona

Pronostico Sabalenka-Siegemund: suona sempre la stessa musica.

WIMBLEDON - Aryna Sabalenka non trema: numero 1 avanti in due set con Marie Bouzkova, sarà super sfida con Raducanu. Osaka ritorna al terzo turno - Dopo le tremende eliminazoni all'esordio di Coco Gauff e Jessica Pegula seconda e terza testa di serie, Aryna Sabalenka regola ... Lo riporta eurosport.it

Pronostico confermato, Sabalenka-Pegula finale Us Open donne - MSN - Tutto come da pronostico: a sfidarsi per il titolo degli Us Open femminili, ultimo Slam stagionale alle battute conclusive sul cemento newyorkese di Flushing ... Da msn.com