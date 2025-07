Danzatrice del ventre italiana arrestata non è l' unico caso in Egitto | ecco le influencer finite in cella perché immorali

L’arresto di una danzatrice del ventre italiana in Egitto ha acceso un vespaio di polemiche e indignazione. Non si tratta di un caso isolato: molte influencer egiziane sono finite in cella per presunte violazioni dei "valori familiari". Un episodio che mette in luce le tensioni tra libertà individuale, tradizioni culturali e norme sociali. Ma qual è davvero il confine tra espressione artistica e immorale?

L'arresto della performer italiana fa parte di una lunga serie di condanne contro donne e influencer egiziane accusate di "violazione dei valori familiari".

Linda Martino, la danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto: «I suoi balli provocanti incitano al vizio»

Si fa chiamare Linda Martino, è una danzatrice del ventre, e in Egitto è una sorta di star. Linda è una cittadina italiana. Nata in Egitto, con parenti nel nostro Paese, in Veneto. Ha sposato un italiano e lei si è sempre definita "più italiana che egiziana".

