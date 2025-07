Inter Chivu pianifica il ritiro | già due amichevoli in programma – CdS

L'Inter, sotto la guida del nuovo tecnico Cristian Chivu, si prepara a un'estate ricca di impegni e novità. Dopo aver definito le strategie di mercato, il club nerazzurro si concentra anche sulla programmazione delle prime tappe della preparazione precampionato, con il raduno ufficiale previsto per sabato 26 luglio. A partire da quella data, il team inizierà un percorso fondamentale verso la nuova stagione, con obiettivi ambiziosi e un entusiasmo rinnovato.

Non solo mercato, ma anche programmazione. L’Inter, sotto la guida del nuovo tecnico Cristian Chivu, ha cominciato a definire nei dettagli l’estate nerazzurra, con un occhio alle prime tappe della preparazione precampionato. INIZIO – Durante il recente summit tra l’allenatore e la dirigenza, oltre alle strategie in entrata e uscita, è stato fissato anche il giorno ufficiale del raduno, previsto per sabato 26 luglio. A partire da quella data, il gruppo si ricompatterà per dare il via alla nuova stagione. Si ritroveranno in particolare i calciatori reduci dal Mondiale per club, ovvero coloro che hanno prolungato la propria attività fino a fine giugno. 🔗 Leggi su Inter-news.it