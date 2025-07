Florentino Juve ritorno di fiamma per il centrocampista del Benfica? Comolli lo osserva a distanza | il prezzo dell’affare

Il mercato estivo si infiamma con il ritorno di Florentino Luis, il talento del Benfica che potrebbe rappresentare la svolta per il centrocampo della Juventus. Un obiettivo nel mirino da tempo, ora l’interesse dei bianconeri si fa più concreto, anche se il prezzo dell’affare resta un’incognita. Comolli osserva da lontano, pronto a inserirsi nella trattativa: la sfida tra sogno e realtà si gioca su un dettaglio cruciale.

Florentino Juve, ritorno di fiamma per il centrocampista del Benfica? Comolli lo osserva a distanza: il prezzo del possibile affare con i portoghesi. Il calciomercato Juve  si arricchisce di un nome sempre più ricorrente: Florentino Luis  del Benfica. Il centrocampista portoghese è uno degli obiettivi da tempo monitorati dai bianconeri, che lo vedono come il profilo ideale per rinforzare il centrocampo. La Juve  ha avuto occhi su Florentino  già sotto la gestione di Giuntoli, ma ora anche con Comolli  il centrocampista è finito nel mirino del club torinese. Tuttavia, il Benfica ha messo sul tavolo una richiesta piuttosto alta: 40 milioni di euro  per lasciar partire il giocatore, una cifra che la Juve  considera al momento troppo elevata.