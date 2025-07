Vi spiego perché il 19enne di Padova che ha fatto scena muta all’orale va bocciato

In un'epoca in cui il sistema scolastico è spesso al centro di polemiche, la protesta di Gianmaria Favaretto, 19enne di Padova, scuote le convinzioni di molti. La sua scelta di fare scena muta all’orale per esprimere dissenso rappresenta una critica forte e simbolica al valore dei voti. Ma è davvero un gesto di coraggio o un segnale di crisi del nostro sistema educativo? La risposta potrebbe sorprenderci.

La Stampa oggi torna sulla storia di Gianmaria Favaretto, il 19enne di Padova già matematicamente promosso alla maturità che ha scelto di fare scena muta all’orale per protestare contro il sistema. Ha detto che lui non si piega all’idea della scuola con i voti, ma gli stessi voti «gli hanno permesso di fare scena muta davanti alla commissione», spiega Assia Neumann Dayan. La quale poi spiega che Gianmaria per molti è un eroe, «ma nessuno diventa un eroe se non corre un rischio». «Tu non sei un numero». Secondo l’editorialista de La Stampa siccome lo storytelling ufficiale è quello del tu non sei un numero, ha dovuto dire che è sbagliata la competizione. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: 19enne - padova - scena - muta

Padova, 19enne sorpreso col pacchetto di cocaina in mano fugge tra i cespugli del parco Milcovich - Un episodio che scuote la tranquillità di Padova: un ragazzo di 19 anni, sorpreso con un pacchetto di cocaina in mano, è scappato tra i cespugli del parco Milcovich.

Ha fatto scena muta alla maturità per protesta, ma non ha rischiato la bocciatura (forte dei crediti accumulati negli anni precedenti e dei buoni risultati agli esami scritti). Gianmaria Favaretto, 19enne e (ormai ex) studente del liceo scientifico Fermi di Padova è e Vai su Facebook

«Vi spiego perché il 19enne di Padova che ha fatto scena muta all’orale va bocciato»; Fa scena muta al colloquio, ma ottiene lo stesso la maturità con 65; Maturità 2025, fa scena muta all'orale (ma viene promosso lo stesso). Gianmaria: «Vi dimostro che il meccanism.

Maturità 2025, fa scena muta all'orale (ma viene promosso lo stesso). Gianmaria: «Vi dimostro che il meccanismo di valutazione è una sciocchezza» - Ha fatto scena muta alla maturità per protesta, ma non ha rischiato la bocciatura (forte dei crediti accumulati negli anni precedenti e dei buoni risultati agli esami scritti). Si legge su ilmessaggero.it

Maturità 2025, fa scena muta (per protesta) ma viene promosso lo stesso: «Il meccanismo di valutazione è una sciocchezza» - Ha fatto scena muta alla maturità per protesta, ma non ha rischiato la bocciatura (forte dei crediti accumulati negli anni precedenti e dei ... Lo riporta msn.com