Incontro Trump-Netanyahu per la tregua a Gaza Israele candida il leader Usa al Nobel per la pace

Un incontro segreto e ad alta tensione tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu potrebbe segnare una svolta cruciale per la pace a Gaza. Alla Casa Bianca, i leader hanno discusso di un possibile cessate il fuoco, mentre Tel Aviv candida ufficialmente Trump al Nobel per la Pace. Un faccia a faccia che potrebbe cambiare il corso del conflitto: il mondo aspetta di scoprire se questa alleanza potrĂ portare vera speranza alla regione.

L’incontro fra Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca segna un punto per una possibile tregua a Gaza. I due presidenti hanno celebrato la vittoria in Iran e discusso della possibilitĂ di concludere il conflitto in corso sulla striscia, mentre Tel Aviv ha candidato ufficialmente The Donald al Premio Nobel per la pace. Trump- Netanyahu e il faccia a faccia blindato. Questa notte a Washington, il blindatissimo incontro tra i due leader. Trump e Netanyahu hanno celebrato le recenti operazioni militari congiunte contro le installazioni nucleari iraniane, definite da entrambi come un “ successo totale “, e discusso una proposta di cessate-il-fuoco di 60 giorni per interrompere le ostilitĂ nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Incontro Trump-Netanyahu per la tregua a Gaza. Israele candida il leader Usa al Nobel per la pace

