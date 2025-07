scassellati campione europeo

scena internazionale. Con questa vittoria, Christian Scassellati dimostra ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, aprendo le porte a nuove sfide e traguardi nel mondo dello sport di alto livello.

Nuova impresa internazionale per Christian Scassellati: oro europeo ai Campionati di Gross Gerau. Il nome di Christian Scassellati risuona alla grande ai Campionati Europei di pattinaggio a Gross Gerau, in Germania. Il pattinatore di Fabriano si è laureato campione europeo 2025 nella 200 metri cronometro, categoria junior. Un primato che aggiunge lustro al suo palmarès già ricco e affermato, consolidando il suo status di atleta d’élite nel panorama internazionale. Scassellati, si è formato nella prestigiosa Associazione della Fortitudo Pattinaggio della città della carta che proprio quest’anno ha compiuto 50 anni, più volte campione del mondo e d’Italia, conferma ancora una volta il suo dominio nella disciplina sprint, conquistando un ennesimo oro in una manifestazione continentale di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it