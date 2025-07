Tragico schianto in auto con i figlioletti Manuela morta a 29 anni dopo una settimana di agonia

Una tragedia sconvolgente getta un'ombra di dolore sulla comunità di Lecce. Manuela Cassano, solo 29 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale, lasciando il suo piccolo nel cuore di tutti. Dopo una settimana di agonia, la sua famiglia ha scelto un gesto di speranza e altruismo, donando gli organi per salvare altre vite. Continua a leggere per scoprire come questa storia di dolore si trasforma in un messaggio di solidarietà e rinascita.

Manuela Cassano era rimasta incastrata tra le lamiere contorte della sua auto nel terribile incidente stradale di una settimana fa sulla strada provinciale 91 a Lecce. In un ultimo gesto di altruismo, la famiglia ha deciso di donare gli organi della donna per salvare altre vite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

